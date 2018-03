Gorenjska turistična središča z vrsto ukrepov za usmerjanje turističnih tokov

Bohinj, 28. marca - Gorenjska turistična središča se soočajo z izzivi, ki jih prinaša velika rast števila turistov in obiskovalcev. Izstopa predvsem velika prometna obremenitev. Zato letos še pred začetkom glavne sezone na Bledu, v Bohinju in v Kranjski Gori napovedujejo vrsto ukrepov za usmerjanje turističnih tokov in spodbujanje trajnostne mobilnosti.