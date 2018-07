Iz jame na severu Tajske rešili vseh 12 dečkov in trenerja

Bangkok, 10. julija - Na severu Tajske so danes končali reševanje 12 dečkov in njihovega nogometnega trenerja, ki so bili ujeti v jami od 23. junija, so sporočili tajski marinci. V današnji reševalni akciji, ki je trajala okoli osem ur, so rešili še zadnje štiri dečke in trenerja, ki so v jami preživeli 17 dni.