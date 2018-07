Na Tajskem začeli novo reševalno akcijo v jami ujetih dečkov, enega že rešili

Bangkok, 9. julija - Na Tajskem so danes začeli novo reševalno operacijo, s katero skušajo iz poplavljene jame rešiti preostale dečke in trenerja, je potrdil poveljnik reševalne misije Narongsak Osottanakorn. Za zdaj jim je uspelo rešiti petega dečka, potem ko so prve štiri dečke po več kot dveh tednih v jami rešili v nedeljo. V jami je sedaj ujetih še osem ljudi.