Na Tajskem se nadaljuje reševanje dečkov iz jame

Bangkok, 10. julija - Na severu Tajske se danes nadaljuje reševanje še štirih dečkov in njihovega nogometnega trenerja, ki so ujeti v jami od 23. junija. Od nedelje so v treh reševalnih akcijah skupno rešili devet članov nogometne ekipe. Prvih osem rešenih dečkov se počuti dobro in komunicirajo normalno, so sporočili z ministrstva za zdravje.