V reševalni akciji na Tajskem prvi dan iz jame rešili štiri dečke

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Bangkok, 8. julija - Guverner pokrajine Chiang Rai Narongsak Osotthanakor, ki vodi reševalno akcijo, je na novinarski konferenci potrdil, da so v nedeljo iz jame na severu Tajske rešili štiri dečke in da je njihovo zdravstveno stanje dobro. Reševanje preostalih osmih dečkov in trenerja bodo nadaljevali v ponedeljek.