Iz poplavljene tajske jame danes rešili štiri dečke

Bangkok, 9. julija - Iz poplavljene tajske jame na severu države so danes rešili še štiri dečke. V dveh dneh so tako skupno rešili osem od 12 dečkov. V jami ostajajo še štirje dečki in njihovi nogometni trener, ki jih bodo poskusili rešiti v torek, poroča britanski BBC. Posebne enote tajske mornarice so kasneje potrdile, da so doslej rešili osem dečkov.