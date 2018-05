V Lizboni izbrali prvo deseterico za evrovizijski finale

Lizbona, 8. maja - V Lizboni so nocoj izbrali prvih deset držav, ki se bodo v velikem sobotnem finalu merile za zmago na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije. Žirijo in gledalce so prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske.