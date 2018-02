Zmagovalka Eme Lea Sirk: Sporočam vam, da ste lepi takšni, kot ste

Ljubljana, 25. februarja - Zmagovalka letošnje Eme Lea Sirk, ki bo maja odpotovala na 63. tekmovanje za Pesem Evrovizije v Lizbono, s svojo pesmijo Hvala, ne! ljudem sporoča, da so lepi takšni, kot so. "Vsi smo vedno raje drugi lik. Novi lik Lee se bori proti postavljanju filtrov pred svoj obraz zato, da bi bila drugim lepa. Želim, da bi tudi drugi to ugotovili."