Slovenijo bo na letošnji Evroviziji zastopala Lea Sirk

Ljubljana, 24. februarja - Slovenijo bo maja na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Lizboni zastopala Lea Sirk. Med osmimi tekmovalci, ki so si nastop v finalu priborili že v predizboru preteklo soboto, so jo izbrali gledalci in poslušalci ter strokovna žirija. To je najbolj prepričala ravno Leina skladba Ne, hvala!, medtem ko so gledalci največ glasov namenili BQL.