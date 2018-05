Slovenska evrovizijska odprava z Leo Sirk na čelu odhaja v Lizbono

Ljubljana, 1. maja - Lea Sirk, slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji, ki jo bo med 8. in 12. majem gostila Lizbona, bo z letališča v Benetkah danes odletela na Portugalsko. Oder Altice Arene bo s pesmijo Hvala, ne! zavzela 10. maja in se v boj za finale podala kot predzadnja, 17. po vrsti. Svoj evrovizijski nastop, ki to ne bo prvi, že nestrpno pričakuje.