Lea Sirk na evrovizijski oder sproščeno in še vedno z roza lasmi

Ljubljana, 25. aprila - Lea Sirk po zmagi na Emi, ki ji je prinesla vstopnico za 63. Evrovizijo v Lizboni, ni počivala. Dva meseca je intenzivno pilila svoj nastop, ki bo v celoti vse do zadnjega ostal presenečenje. Kar je gotovo, pa je, kot je zagotovila danes novinarjem v Ljubljani, njena barva las in to, da je pred odhodom na Portugalsko zelo mirna, a obenem vzhičena.