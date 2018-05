MZZ: Badinterjeva komisija ni določila meje med Slovenijo in Hrvaško

Ljubljana, 3. maja - Badinterjeva komisija leta 1991 ni določila meje med Slovenijo in Hrvaško, temveč je odločila, da so meje med novonastalimi državami v skladu z načelom "uti possidetis" tam, kjer so bile republiške meje, so danes v odzivu za STA na izjave hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić sporočili z zunanjega ministrstva.