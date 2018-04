Na pobudo Jaka prvi posvet o načinu predstavitve Slovenije v Frankfurtu

Ljubljana, 19. aprila - V organizaciji Javne agencije za knjigo RS (Jak) je v okviru Slovenskih dnevov knjige potekal prvi od petih posvetov o tem, kako naj se Slovenija leta 2022 predstavi na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu. Kako in katero slovensko književnost izpostaviti v vlogi častne gostje sejma, so najprej razpravljali avtorji, kritiki in prevajalci.