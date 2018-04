Židan izpostavil glavne dosežke minulega mandata

Ljubljana, 11. aprila - Kmetijski minister Dejan Židan je na današnji novinarski konferenci izpostavil dosežke iztekajočega se mandata. Ti so predvsem štirje: razglasitev svetovnega dneva čebel, uspešno in učinkovito črpanje evropskih sredstev, odgovorno ravnanje z državnimi gozdovi ter hiter in učinkovit odziv na naravne ujme in druge izredne dogodke.