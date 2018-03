Na posvetu zadružnikov o prihodnosti slovenskega kmetijstva

Portorož, 13. marca - V Portorožu se je začel 45. letni posvet zadružnikov, ki se osredotoča na prihodnost slovenskega kmetijstva in zadružništva po letu 2020. Premier Miro Cerar in kmetijski minister Dejan Židan sta izpostavila pomen prehranske samooskrbe in vloge zadrug pri tem, slišati pa je bilo tudi opozorila o težavah kmetov, kot je ohranitev mladih na kmetijah.