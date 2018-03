Židan v Bruslju izpostavil konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju kmetijske politike

Bruselj, 19. marca - Pristojni ministri so na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo največ pozornost namenili obravnavi in sprejetju sklepov Sveta EU glede sporočila komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva po 2020. Minister Dejan Židan sprejete sklepe vidi kot dokaz sposobnosti konstruktivnega sodelovanja kljub različnim nacionalnih situacijam.