Ministrstvo poziva k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

Ljubljana, 22. marca - Kmetijsko ministrstvo začenja vsakoletne aktivnosti ozaveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Cilj je zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje, s poudarkom na varovanju čebel, ki so eden ključnih indikatorjev čistosti okolja in imajo pomembno vlogo pri kmetijski proizvodnji, so danes sporočili z ministrstva.

Fitofarmacevtska sredstva so namenjena zatiranju škodljivih organizmov pri varstvu rastlin ali zatiranju nezaželenih rastlin in lahko vplivajo na rast in razvoj ter skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov. Predstavljajo lahko veliko nevarnost za okolje in čebele ter za zdravje ljudi. Zato naj se po teh sredstvih poseže šele takrat, ko so izčrpane vse druge možnosti varstva rastlin, poziva ministrstvo.

Dodaja, da je osnovno načelo pravilne uporabe teh sredstev, da se vedno uporablja le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. "Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Karenca nam zagotavlja, da bodo morebitni ostanki FFS v ali na rastlinah minimalni oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva," opozarja ministrstvo.

Zelo pomembna je tudi dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme pri škropljenju, saj je uporabnik najbolj izpostavljen tem sredstvom.

Škropilno brozgo naj se pripravlja le na mestih, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Ob večjih razlitjih je treba poklicati gasilsko ali policijsko postajo oz. center za obveščanje na številko 112.

Uporablja se lahko le brezhibno delujoče in pregledane naprave za nanašanje, sredstva se lahko nanaša le na območju škropljenja. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu, opozarja ministrstvo.

Posebno mesto pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni tem sredstvom z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose. Sredstva, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot "Nevarno za čebele" in opremljena s posebnim grafičnim znakom.

Pri uporabi teh sredstev mora uporabnik upoštevati več navodil. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja pokošena, uporaba sistemskih sredstev, ki so čebelam nevarna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin, uporaba kontaktnih sredstev, ki so čebelam nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba tega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja.

Ministrstvo, ki aktivnosti glede pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev izvaja skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, napoveduje tudi, da si bo še naprej prizadevalo, da bi se dodatno omejilo ali celo prepovedalo uporabo neonikotinoidov v kmetijstvu za zaščito čebel in ostalih opraševalcev.

Slovenija je v letu 2011 med prvimi v EU omejila uporabo neonikotinoidov za zaščito čebel. "Od takrat nismo bili več priča množičnim pomorom čebel, ki potrjuje pravilnost sprejetih ukrepov," pravijo in dodajajo, da je Evropska komisija podobne ukrepe sprejela šele leta 2014, letos pa je Evropska agencija za varno hrano potrdila nesprejemljivo tveganje za čebele.