Sanacija gozdov po izboljšanju vremenskih razmer v polnem teku

Stari trg pri Ložu, 6. aprila - Koordinacijska skupina za sanacijo posledic decembrskega vetroloma se je danes seznanila s potekom sanacije in ugotovila, da dela na terenu zdaj potekajo hitro in učinkovito. Sanacija je namreč zaradi neugodnih vremenskih razmer za več kot dva meseca zastala. Skupina si je ogledala tudi dela v Leskovi dolini in na Snežniku.