Na seji odbora DZ za zunanjo politiko danes veleposlanika Izraela in Palestine

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) bo danes na zaprti seji gostil veleposlanika Izraela in Palestine v Sloveniji, Ejala Selo in Salaha Abdela Šafija. Predsednik OZP Jožef Horvat (NSi) ju je povabil, ker meni, da je to koristno za zbiranje informacij pred pomembnimi odločitvami. OZP bo namreč odločal, ali naj Slovenija prizna Palestino.