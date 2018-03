Na področju položaja žensk velik napredek, a še veliko prostora za izboljšanje

pripravila Polona Šega

Ljubljana/Bruselj/Strasbourg, 8. marca - Ob današnjem mednarodnem dnevu žensk so se zvrstili številni dogodki, ki so opozorili na pomen spoštovanja pravic žensk. Premier Miro Cerar je ocenil, da so bili v zadnjih letih narejeni pomembni koraki, ki kažejo rezultate na področju zaposlenosti žensk in njihovi zastopanosti v vrhu politike in gospodarstva.