Kopač Mrakova za ničelno stopnjo strpnosti do nasilja nad ženskami

Ljubljana, 7. marca - Mednarodni dan žensk je letos v znamenju gibanj, ki se zavzemajo za boj proti spolnemu nadlegovanju in drugim oblikam nasilja nad ženskami. Tudi v Sloveniji so se ženske pridružile svetovnemu uporu, je ob mednarodnem dnevu navedla ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Pozvala je k skupnim korakom za ničelno stopnjo strpnosti do nasilja nad ženskami.