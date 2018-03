Generalni sekretar ZN Guterres: Zdaj je čas, da moški držijo z ženskami

New York/Ljubljana/Bruselj, 8. marca - Mednarodni dan žensk je letos z geslom Zdaj je čas: Aktivistke na podeželju in mestih spreminjajo življenja žensk. Sovpada z odločenostjo, da glede spolnega nasilja ne bodo tiho. Zdaj je čas, da moški držijo z ženskami, meni generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je pozvala k ničelni stopnji strpnosti do nasilja.