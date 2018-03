Cerar: Še vedno je prostor za izboljšanje položaja žensk

Ljubljana, 8. marca - V zadnjih letih so bili narejeni pomembni koraki, ki kažejo rezultate na področju zaposlenosti žensk, njihovi zastopanosti v vrhu politike, gospodarstva in drugih položajih, je ob mednarodnem prazniku žensk ocenil premier Miro Cerar. A vse to po njegovih besedah ne pomeni, da ni prostora za izboljšave in priložnosti za zmanjševanje razlik.