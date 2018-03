Vrstijo se pozivi k enakopravni obravnavi spolov

Bruselj, 7. marca - Pred mednarodnim dnevom žensk se vrstijo pozivi k enakopravni obravnavi spolov. Pot do popolnoma enakopravne obravnave je v praksi še dolga, je opozorilo 14 članov Evropske komisije, vključno s prvim podpredsednikom komisije Fransom Timmermansom in visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednico Federico Mogherini.