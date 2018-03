Spolna enakost po mnenju ZN največji izziv na področju človekovih pravic

piše Polona Šega

New York/Ljubljana, 6. marca - Letošnji mednarodni dan žensk, 8. marec, sovpada z odločenostjo žensk po svetu, da ne bodo več molčale o spolnem nadlegovanju. Letos je priložnost, da se spremeni v akcijo, so pozvali v ZN. Spolna enakost in opolnomočenje žensk je še nedosežen cilj in največji izziv na področju človekovih pravic, opozarja generalni sekretar ZN Antonio Guterres.