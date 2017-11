V minulem desetletju brez znatnega napredka glede razlik v plačah med ženskami in moškimi

Bruselj, 20. novembra - V minulem desetletju ni bilo znatnega napredka pri zmanjševanju razlik v plačah med ženskami in moškimi, zato je nujno okrepiti prizadevanja in poiskati sveže ideje, je opozorila evropska komisarka za enakost spolov Vera Jourova danes v Bruslju ob predstavitvi novega akcijskega načrta za odpravljanje tega problema v letih 2018 in 2019.