Pogajanja med vodstvom Premogovnika Velenje in SDRES se nadaljujejo

Velenje, 23. februarja - Vodstvo Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ, ki zaposluje invalide, ter Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so se danes sestali na pogajanjih glede zahtev, ki jih je sindikat poslal 11. januarja. SDRES je podal nekaj pripomb in komentarjev, ki jih bodo v obeh družbah preučili, zato se pogajanja nadaljujejo.