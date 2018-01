Po mnenju uprave Premogovnika Velenje SDRES nima oblikovanih stavkovnih zahtev

Velenje, 25. januarja - Po mnenju uprave Premogovnika Velenje Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) nima oblikovanih stavkovnih zahtev in ne stavkovnega odbora. Uprava ocenjuje, da v zahtevah SDRES, ki so jih posredovali ta mesec, ne gre za stavkovne zahteve, ampak za zahteve po izboljšanju položaja njihovih članov, so danes sporočili iz družbe.