O stavkovnih zahtevah SDRES predvidoma še enkrat čez teden dni

Velenje, 16. februarja - Vodstvo Premogovnika Velenje in predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije so se danes sestali na tretjih pogajanjih glede 13 stavkovnih zahtev. "Pri nekaterih smo se slišali, pri nekaterih se pa sploh še nismo premaknili naprej," je STA dejal zaupnik sindikata Asmir Bećerević. Zadnja pogajanja bodo imeli čez teden dni.