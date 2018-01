Vodstvo Premogovnika Velenje s socialnimi partnerji začelo pogajanja o nagradah za lansko uspešnost

Velenje, 15. januarja - Vodstvo Premogovnika Velenje je danes s Sindikatom pridobivanja energetskih surovin (SPESS), Sindikatom delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in svetom delavcev začelo pogajanja o nagradah za lansko delovno in poslovno uspešnost. Podrobnosti sicer v tej fazi pogajanj ne morejo komentirati, so v premogovniku dejali za STA.