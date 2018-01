Vodstvo Premogovnika Velenje v ponedeljek s socialnimi partnerji o nagradah za lansko uspešnost

Velenje, 12. januarja - Vodstvo Premogovnika Velenje se bo v ponedeljek sešlo s socialnimi partnerji, s katerimi se bo pogovarjalo o nagradah za delovno in poslovno uspešnost za leto 2017. Na mizi ima sicer tudi stavkovne zahteve Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki jih bo preučilo in se do njih opredelilo.