Cerar po izjavi Junckerja ne vidi spremembe stališča Bruslja do arbitraže

Ljubljana, 7. februarja - Premier Miro Cerar je danes poudaril, da kakršenkoli nastop predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja ne spremeni dejstva, da je Evropska komisija kot celota sprejela zelo jasno stališče in ga večkrat javno ponovila, da podpira implementacijo arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško in da je pri tem tudi pripravljena pomagati.