Plenković in Tajani za rešitev spora o meji med Hrvaško in Slovenijo

Strasbourg, 6. februarja - Hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani sta se danes zavzela za rešitev spora o meji med Hrvaško in Slovenijo. Tajani je na novinarski konferenci v Strasbourgu dejal, da si prizadevajo najti dobro rešitev, Plenković pa je ponovil pripravljenost na dialog in nasprotovanje enostranskim potezam.