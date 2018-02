Slovenski ribiči na prvem srečanju s hrvaškim odvetnikom

Koper, 4. februarja - Slovenski ribiči so se danes v Kopru prvič srečali s hrvaškim odvetnikom Ivico Senjakom, ki so mu predali pooblastila, da jih bo na Hrvaškem zastopal glede hrvaških kazni zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu. Pooblastila mu je predalo pet ribičev, ki so skupaj prejeli 12 kazni, pritožbe pa bo vložil v torek in sredo.