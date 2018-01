Dnevnik: Nedostojno prerekanje (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - To, da so izhodiščne plače v prvem tarifnem razredu v nekaterih dejavnostih nižje od 400 evrov bruto in da se prejemnikom minimalne plače ne upoštevajo dodatki za delovno uspešnost, delovno dobo in težje pogoje dela, ob tem pa njen znesek ne dosega niti praga revščine, je sramotno, piše Igor Dernovšek v Dnevniku.