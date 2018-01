Delo: Ubito arabsko upanje (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Sedem let po tistem, ko se je krivic in zla naveličani prodajalec zelenjave Mohamed Bouazizi zažgal in zanetil ogenj arabske pomladi, so ulice tunizijskih mest spet polne protestnikov. Čeprav Tunizija velja za edino zgodbo o uspehu serije arabskih revolucij, nezadovoljstvo na ulicah ni nič manjše kot pred leti, piše v Delu Boštjan Videmšek.