Finance: Ste srečni? (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Sem za socialno državo in za progresivnost, da bogatejši prispevajo več. Hudič je, da imamo visoke davke, in če sodimo po številu gospodinjstev, ki v času gospodarske rasti komaj živijo, ne morem mimo tega, da si ne bi mislila, da imamo davke za politične igre, zavožene projekte in velik birokratski aparat, piše Tanja Smrekar v Financah.