Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale, da je slovenski predsednik Borut Pahor v sredo zvečer o sporu glede meje s Hrvaško dejal, da je za dialog potrebno potrpljenje, vendar sam verjame vanj, in da so ZDA pripravljene na morebitno vključevanje v reševanje spora, če državi vprašanja ne rešita konstruktivno.