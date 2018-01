Večer: Lačni milijard (19. 1.)

Maribor, 18. januarja - S pošteno obdavčitvijo nadnacionalk in premožnih bi ministri za finance proračune napolnili bistveno bolj kot z obdavčitvijo blaga s ceno do 22 evrov, ki ga državljani kupujejo prek spleta. A moč, ki jo imajo nadnacionalke in premožni, je neprimerno večja od volilne pravice, ki jo imajo državljani, piše Darja Kocbek v Večeru.