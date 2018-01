Evropska komisija poziva Slovenijo in Hrvaško k nadaljevanju dialoga

Bruselj, 3. januarja - Evropska komisija je danes znova pozvala Slovenijo in Hrvaško, naj nadaljujeta dialog in se izogibata dejanj, ki bi škodila dvostranskim pogovorom. V Bruslju so ob tem ponovili, da so pripravljeni pomagati pri implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.