Hrvaški ribič: Slovenski policist nas je na meji zgolj opazoval

Umag, 30. decembra - Hrvaški ribič Ecio Kocijančić je za regionalno televizijo N1 povedal, da so danes v Piranskem zalivu lovili ribe do meje, pri čemer jih je slovenski policist zgolj opazoval. Meja na morju je za Hrvaško še vedno na sredini zaliva, Slovenija pa je danes začela izvajati arbitražno sodbo, v skladu s katero so približno tri četrtine zaliva slovenskega.