37 dni do OI - EU brez vizuma v Južno Korejo

Ljubljana, 2. januarja - Državljani s potnim listom držav članic EU za vstop v Južno Korejo, kjer bodo potekale zimske olimpijske igre 2018, ne potrebujejo vizuma, če se bodo tam zadržali manj kot 90 dni. Tujim državljanom bodo korejske oblasti ob vstopu odvzele prstne odtise in jih fotografirale, navaja spletna stran ministrstva za zunanje zadeve.

Prstnih odtisov korejske oblasti ne bodo odvzele mlajšim od 17 let, imetnikom diplomatskega ali službenega potnega lista, osebam z začasnim potnim listom in vizumom A-3 ter tujim državljanom z vabilom, ki ga izda korejski minister za pravosodje.

Zunanje ministrstvo nima podatkov o varnostnih razlogih, zaradi katerih bi odsvetovali potovanje v Južno Korejo, svetujejo pa običajno previdnost. Slovenski državljani se lahko za nujno konzularno zaščito obrnejo na diplomatsko predstavništvo in konzulat katerekoli države članice Evropske unije.

Južnokorejske oblasti izvajajo vaje iz civilne zaščite običajno vsak petnajsti dan v mesecu razen januarja, februarja, julija ali decembra. Med vajami preizkusijo sirene in ustavijo promet. Lahko se tudi zgodi, da se je potrebno umakniti na postaje podzemne železnice ali v klet. Na ministrstvu svetujejo spremljanje krajevnih sredstev javnega obveščanja o morebitnih naslednjih izvedbah vaj.

Za posedovanje, uporabo ali trgovanje z drogami so zagrožene dolgoletne zaporne kazni in visoke denarne kazni. To velja tudi za osebno uporabo majhnih količin marihuane, opozarjajo na ministrstvu. Za vožnjo po cesti je treba imeti mednarodno vozniško dovoljenje.

Prenosni telefoni, kupljeni izven Južne Koreje, običajno ne delujejo. Prenosne telefone si je mogoče izposoditi na letališču ob prihodu. Na zunanjem ministrstvu priporočajo tudi ureditev potovalnega in zdravstvenega zavarovanja. Vsi, ki se bodo odpravili na potovanje, pa naj tudi preverijo, ali njihova zavarovalna polica krije vse storitve, ki bi jih želeli uporabiti.