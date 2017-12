43 dni do OI - Slovenska hiša

Slovenskobistriška družba Hosekra, ki je v Primostku pri Gradacu v Beli krajini pred poldrugim letom odprla Big Berry lifestyle kamp ob Kolpi, bo za zimske olimpijske igre, ki bodo februarja 2018 v Južni Koreji, postavila Slovensko hišo.

Iz podjetja Big Berry so sporočili, da bodo postavili Slovensko hišo pri olimpijskem smučišču Alpensia. Zamisel so našli pri tradicionalnem slovenskem kozolcu, avtohtoni arhitekturni slog pa bodo združili z znanimi tradicionalnimi azijskimi elementi ali lampijončki.

Večnamenski prostor Slovenske hiše bo glavno družabno površino z restavracijo združeval z dvema avditorijema, z avlo in odprtimi prostori za razstave ali predstavitve sponzorjev, so še navedli.

Poleg vrste slovenskih podjetij je pogodbo podpisalo tudi podjetje Jezeršek gostinstvo, ki je tako postalo uradni partner Slovenske hiše na zimskih igrah v Južni Koreji in se pridružilo slovenski olimpijski družini. V Pyeongchangu bo skrbelo za vrhunsko slovensko kulinariko na raznovrstnih dogodkih in ob sprejemih slovenskih dobitnikov kolajn.

Ker želijo kot mlado podjetje, katerega vodenje so pred nekaj leti prevzeli štirje bratje Jezeršek, dati pozitiven zgled in prispevati k reševanju problematike na področju zaposlovanja v gostinstvu, bodo v sodelovanju z OKS preko razpisa izbrali študenta smeri gostinstvo in/ali turizem v starosti od 18 do 30 let, ki bo poletel z njimi v Pyeongchang na strokovno ekskurzijo.

Gostinstvo Jezeršek je na zimskih olimpijskih igrah sodelovalo že leta 1992 v Albertvillu, ko je Slovenija prvič nastopala kot samostojna država.