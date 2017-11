V DZ za potrditev zakona o evidentiranju meje s Hrvaško

Ljubljana, 20. novembra - Odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je danes na nujni seji podprl sprejem predloga zakona o evidentiranju državne meje s Hrvaško, ki je del svežnja zakonodaje za implementacijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. V opozicijski SDS so sicer ocenili, da je zakon nepotreben in da bi lahko povzročil več težav kot koristi.