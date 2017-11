Socialni vrh EU z novimi obljubami za ljudi, a za zdaj nič oprijemljivega

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj/Göteborg, 17. novembra - Socialni vrh EU v Göteborgu se je končal z obljubo, da bo politika postavila ljudi v ospredje, in s slovesno razglasitvijo evropskega stebra socialnih pravic z dvajsetimi načeli. A za zdaj so to le besede in črke na papirju, brez oprijemljivih koristi za ljudi. Načela niso zavezujoča. Vsekakor je to le začetek procesa.