EU v Göteborgu razglasila evropski steber socialnih pravic

Bruselj/Göteborg, 17. novembra - EU je danes ob robu vrha EU v Göteborgu slovesno razglasila evropski steber socialnih pravic. Steber opredeljuje dvajset načel in pravic, na primer pravico do kakovostnega izobraževanja in ustreznih delovnih pogojev, enakost žensk in moških, pravico do poštenega plačila in tudi pravico do ustreznega minimalnega dohodka.