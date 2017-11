Cerar: V praksi je treba več storiti za povrnitev zaupanja ljudi v socialno državo

Bruselj/Göteborg, 17. novembra - Tudi sami evropski voditelji ugotavljajo, da je preveč deklarativnosti in premalo konkretne izvedbe, zato so danes še posebej izpostavili, da je treba tudi v praksi več storiti za povrnitev zaupanja ljudi v socialno državo in EU kot takšno, je poudaril premier Miro Cerar po koncu socialnega vrha EU v Göteborgu v izjavi za Radio Slovenija in Delo.