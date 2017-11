Socialni vrh EU iskanje stika z ljudmi v boju proti evroskeptikom

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj/Göteborg, 15. novembra - Voditelji članic EU bodo v petek v Göteborgu razpravljali o socialnih temah. To je poskus naslavljanja skrbi državljanov v boju s populisti in evroskeptiki za naklonjenost volivcev. Pomemben del razprave bo vprašanje, kako z izobraževanjem in kulturo zagotoviti odpornost ljudi na izzive digitalizacije in umetne inteligence.