Za Slovenijo socialni steber potreben in ustrezen odgovor na izzive Evrope

Bruselj/Göteborg, 17. novembra - Za Slovenijo je evropski steber socialnih pravic potreben in ustrezen odgovor na izzive Evrope, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Mira Cerarja po slovesni razglasitvi stebra v Göteborgu. Steber določa številna ključna načela in pravice v podporo pravičnim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva, so izpostavili.