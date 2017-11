Soglasje odbora rasti zaposlovanja pri proračunskih uporabnikih

Ljubljana, 11. novembra - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na današnji seji podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, pri tem pa soglašal z nekaj višjo sprostitvijo v času krize zamrznjene rasti števila zaposlenih v javni upravi, kot je sprva predlagala vlada. S tem so za sprejem pripravljeni vsi proračunski dokumenti.